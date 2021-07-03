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 السيسي يوقع وثيقة قاعدة 3 يوليو البحرية ويرفع العلم المصري عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي وثيقة قاعدة 3 يوليو البحرية.

 

كما رفع اليوم السبت الرئيس عبد الفتاح السيسى، العلم المصرى على 47 قطعة بحرية، ايذانا بدخولها الخدمة فى القوات المسلحة.

 

وتتضمن القطع البحرية الجديدة لنشات صواريخ وفرقاطات وغواصات، وعدد من القطع البحرية الآخرى.

 

ويشهد  الرئيس السيسي، افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب، وهي قاعدة عسكرية تتوافق مع كود القواعد العسكرية البحرية العالمي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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