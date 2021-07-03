هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر تضرب جزر الكوريل الشمالية في الشرق الأقصى الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ضربت هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر جزر الكوريل الشمالية في الشرق الأقصى الروسي، السبت.



وقالت يلينا سيمينوفا رئيسة محطة يوجنو ساخالينسك للأرصاد الجوية التابعة للخدمة الجيوفيزيائية الإقليمية إن "هزة أرضية بقوة 5.2 درجة ضربت عند الساعة 4:38 من صباح السبت جزر الكوريل، عند إحداثيات خط عرض 46.6 شمال وخط طول 154.2 شرق".

وأضافت أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 41 كيلومترا، وكان مركزها على بعد 170 كيلومترا شرق جزيرة سيموشير.