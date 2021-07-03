رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يدعو الأطراف إلى التوافق حول صيغة الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، كافة الأطراف الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة لإجراء الانتخابات المنتظرة في موعدها.



وقال الدبيبة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نحث كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية للاضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب".

وجاء تعليق رئيس حكومة الوحدة عقب فشل جلسات الحوار في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في وقت سابق، أمس الجمعة، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر(كانون الأول)، وذلك بعد انتهاء محادثات جنيف.