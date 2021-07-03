الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر تعلن عن درجات حرارة مفزعة ستضرب البلاد خلال الأيام المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر عن درجات حرارة مفزعة ستضرب البلاد خلال الأيام المقبلة.



وقالت الهيئة إن هناك استمرارا لارتفاع درجات الحرارة على مختلف المناطق، السبت، خاصة بسبب ما تشهده البلاد من ارتفاع شديد في درجة الحرارة، بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي، بحسب بيان نقله موقع "مصراوي".

وأكدت أن القاهرة سجلت اليوم السبت 3 يوليو/تموز، 40 درجة مئوية.

وردت الأرصاد على أحد المشككين في صحة تلك الدرجات، بقولها إن تلك هي الدرجات المقاسة، أما درجة الحرارة المحسوسة، فمتوقع أن تصل إلى أكثر من 45 درجة مئوية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع إلى نحو 5 أيام، بسبب تأثيرات منخفض الهند الموسمي.