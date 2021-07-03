شاهد.. ولي عهد ابوظبي يلتقط بهاتفه صورة بافتتاح "3 يوليو"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

لحظة تاريخية بافتتاح "3 يوليو" بمصر يوثقها الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية بهاتفه.



وفي مقطع فيديو، وفقا للعين الشيخ محمد بن زايد، الذي كان على رأس المشاركين بافتتاح القاعدة، وهو يرفع هاتفه ليلتقط صورة لاستعراض الطائرات، في مشهد يترجم العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين.

لقطة يرى متفاعلون عبر مواقع التواصل، أنها تختزل المسافات بين البلدين، وتمنح انطباعا بأن الحدث يشكل علامة فارقة بتاريخ البلدين الذين يتقاسمان هموم المنطقة وجهود إحلال السلام فيها.

وفي وقت سابق السبت، وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إلى مقر قاعدة 3 يوليو البحرية في منطقة جرجوب المطلة على البحر الأبيض المتوسط لبدء مراسم افتتاحها.