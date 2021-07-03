شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حيا حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة بافتتاح قاعدة 3 وليو البحرية".

وقال الحزب فى بيان له، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر، تعتبر واحدة من أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط.

وأكد الحزب خلال البيان الصادر له، أن هذه القاعدة تساهم وبشكل كبير في بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية، بالإضافة إلى تأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

وأشار تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.