شكرا لقرائتكم خبر عن 5 انعكاسات هامة لتطوير "الاتصالات" أبرزها ارتفاع الناتج المحلى للقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، علي الإنجازات الطبية التي استطاع قطاع الاتصالات تحقيقها في غضون أعوام قليلة رغم حداثته، وذلك منذ تبنى المشروع القومى للنهضة التكنولوجية لتسريع انتقال مصر إلى مجتمع المعلومات، ولمواكبة التحديات التي فرضتها التطورات السريعة والمتلاحقة لتقنيات وآليات هذا القطاع على المستوى الدولي وتغيراتها الجذرية بشكل كم ونوعی، وقد تجسدت إنجازات القطاع في زيادة سعة السنترالات وأعداد القنوات التليفزيونية، وتنامي أعداد المشتركين في التليفون المحمول ومستخدمي شبكة الإنترنت، فضلا عن تزايد الانتشار في المجتمع مما ساهم في تقليل الفجوة الرقمية نسبية، علاوة على زيادة نوادي التكنولوجيا والشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات .

وفي هذا الصدد، استعرض التقرير البرلماني الانعكاسات الايجابية للإنجازات التي تحققت الفترة الماضية والتي أسفرت إلي تحسن مساهمة القطاع في المؤشرات الاقتصادية الكلية ومنها :

1- ارتفاع الناتج المحلي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأسعار الثابتة من 93.5 مليار جنيه عام 2018/2019 إلي 107.8 مليار جنيه عام 2019/2020 ، ثم إلى 124.5 مليار جنيه عام 2020/21 ، بمعدل نمو سنوي 15.2 % في المتوسط.

2- تزايد حجم العمالة المشتغلة بالقطاع من 233 ألف عامل عام 2018/17 إلى 256 ألف في عام 18/19 ثم إلى 281 ألف عامل في عام 2020/19.

3- تنامي الصادرات الإلكترونية من 2 مليار دولار عام 19/20 إلى نحو 2.4 مليار دولار عام 20/21

4- تصاعد مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 2 % عام 18/19 إلي 2.4 عام 20/21.

5- تحسن المركز التنافسي الدولي لمصر ، مع تقدم ترتيب مصر من حيث سرعة الإنترنت الأرضي في القارة الأفريقية من المركز ( 40 ) بمتوسط سرعة 6,5 ميجا بت ثانية في يناير 2019 إلى المركز الرابع ( بعد جنوب أفريقيا والمغرب وكينيا على التوالي ) بمتوسط سرعة 34,9 ميجا بت/ ثانية في ديسمبر 2020، وكذلك في مؤشر الإنترنت الشامل في عام 2021 تقدمت مصر خمسة مراكز من الترتيب ( 78) إلى الترتيب ( 73 ) ، وكذلك في مؤشرات جاهزية الشبكة ، تقدمت مصر من المركز 92 عام 2019 إلى المركز ( 84 ) عام 2020 ، ثم إلى المركز 79 عام 2021 ، وفي مؤشر التعهيد التكنولوجي بنحو عشرة مراكز من المرتبة ( 55 ) إلى المرتبة ( 45 ) .

يٌشار إلي أن استراتيجية الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في بناء مصر الرقمية ، من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي ، ودعم بناء القدرات وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتی وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة ، وتعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر الى مجتمع رقمی، وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية : وهي التحول الرقمي ، بناء القدرات والمهارات والوظائف الرقمية، رعاية الإبداع الرقمي .

وترتكز هذه المحاور بدورها على قواعد وأسس هامة ، وتشمل تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الإطار التشريعي والتنظيمي ونظم الحوكمة وتحقيق الريادة الدولية.



