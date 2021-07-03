35.6 مليار جنيه استثمارات مقترحة لمشروعات المياه والصرف الصحى للعام الجديد

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القاهرة - سامية سيد - تبلغ الاستثمارات المقترحة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى الجديد 2021/2022 نحو 35.6 مليار جنيه، منها 23.4 مليار جنيه بالجهات الموازنية التابعة لوزارة الإسكان، و12.2 مليار جنيه لاستكمالات حياة كريمة مدرجة بديوان عام وزارة التخطيط، وذلك مقابل استثمارات معتمدة بخطة عام 2020/2021 تبلغ نحو 32.6 مليار جنيه.

وتوجه تلك الاستثمارات لاستكمال المشروعات الجارى العمل بها داخل القرى والمراكز والمدن بخلاف 51 مركز، مع الالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بعدم إدراج مشروعات جديدة بالخطط الاستثمارية لجهات الإسناد المختلفة والاكتفاء باستكمال المشروعات المفتوحة.

فيما تبلغ الاستثمارات المقترحة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى 2021/2022 نحو 22.626 مليار جنيه منها 12.326 مليار جنيه بالخطة الاستثمارية للهيئة، و10.3 مليار جنيه لاستكمالات حياة كريمة مدرجة بديوان عام وزارة التخطيط.