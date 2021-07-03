الداخلية X شهر.. غلق 40 ألف محل مخالف و446 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال شهر في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط 32419 قضية تموينية متنوعة، وغلق 40390 محل مخالف لقرار الغلق، وضبط 9017 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 72320 أرجيلة.

كما أثمرت الجهود عن ضبط 446343 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 444073 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة حيال 2270 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.