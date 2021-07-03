ضبط 9256 عبوة أدوية متنوعة وجميعها أجنبية الصنع مجهولة المصدر بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (9256 عبوة أدوية متنوعة وجميعها أجنبية الصنع ومجهولة المصدر بدون فواتير أو مستندات – 835 عبوة أدوية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام) بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للأدوية الطبية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية)، لقيامه بحيازة وتخزين أدوية طبية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وبعضها منتهية الصلاحية، داخل مخزن "غير مرخص" وغير مستوفى للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول وتخزين الأدوية الطبية بقصد طرحها بالأسواق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر.