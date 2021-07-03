محافظ الشرقية: إزالة الإشغالات بـ3 مدن لحماية الأرض الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الجهاز التنفيذي بثلاثة مراكز هي "بلبيس، والزقازيق، وفاقوس"، شنوا حملات إزالة لمباني أقيمت بالأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون، وأخرى لمباني بدون ترخيص.

وأوضح محافظ الشرقية، أن مركز الزقازيق تصدى لحالة تعدي بالبناء المخالف أثناء الشروع في صب أعمدة مخالفة بقرية بنايوس، والتحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقامت رئاسة مدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالسماعنة ومسئولي الجمعية الزراعية والقسم الهندسي بالوحدة بتنفيذ حالتي إزالة فى المهد لسور من 3 جهات على مساحة 3 قيراط خارج الحيز العمراني بناحية غزالة عبدون، وتمت الإزالة كلية على نفقة المخالفين.

وشنت رئاسة مدينة بلبيس حملة إشغالات لرفع الإشغالات المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية، شملت رفع الإشغالات من شوارع سعد زغلول و بورسعيد وجمال عبدالناصر.