سقوط صاحب مخبز لبيعه الدقيق المدعم بالسوق السوداء بالزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخبز سياحي كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة)، وبحوزته (2 طن دقيق بلدي مدعم استخراج 82%)، لإدارته المخبز بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته اعترف بإدارته المخبز بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.