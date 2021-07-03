لمساعدة الباحثين عن المنح الدراسية.. قاعدة بيانات في "الفنار للإعلام" لنهضة التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رنا الجميعي:

نهضة التعليم في الوطن العربي هو الهدف الذي تسعى إليه الفنار للإعلام، لذا تهتم كثيرًا بتحسين حياة الطلاب العرب، ومؤخرًا قامت بإطلاق إصدار جديد لقاعدة بيانات المنح الدراسية، ولدى الفنار إيمان راسخ بأن التعليم والتعلم هو أحد مفاتيح النهضة في الوطن العربي.

"إتاحة المعرفة للجميع".. هذا كان السبب الذي جعل الفنار للإعلام تُنشأ قاعدة بيانات المنح الدراسية، كما يقول ناصر ذوق مدير التواصل، ومنذ أربع سنوات أنشأت المجلة الإلكترونية صفحة خاصة بالمنح الدراسية، لأن اهتمامها بالأساس منصب في مصلحة الطلاب الجامعيين.

وتُعدّ قاعدة البيانات هي واحدة من أدوات الفنار لخدمة الأكاديمية العربية، وتقوم على معايير انتقاء شديدة للمنح الدراسية عالية الجودة، ويُوضح ذوق أن صحيح هناك العديد من المواقع التي تُوفر هذه الخدمة "لكنها ليست بجودة عالية، وبعضها احتيالي"، ويقصد بكونها احتيالية أن تلك المنح غير الموثوق فيها تدفع الطالب للتقدم ثم بعد ذلك يكتشف أن الجامعة التي تعود إليها المنحة لن تدفع له سنوات دراسته "بيقدم الطالب ثم الجامعة تدفع له سنة وبعدها يعتمد على نفسه في السنوات الأخرى".

لذا يقوم فريق الفنار باختيار المنح بعناية شديدة "وبيصير الطالب العربي عنده أداة بحث فيها ضوضاء أقل، ويقدر يركز على المنح التي تستهدفه مباشرة"، وقام الفريق بتحديث الإصدار حتى يكون أسهل في الاستخدام للطالب الجامعي "كما أننا عدلنا معايير انتقاء المنح الدراسية"، حيث تحصل الفنار للإعلام الآن على المنح مباشرة من قِبل الجامعات، فهناك تواصل مباشر مع الجهات المانحة.

وهناك أيضًا ميزة التنبيهات الأسبوعية التي تصل للطالب عبر تليفونه المحمول، كذلك هناك نشرة بريدية خاصة بالطلاب، ويقوم تحديث الفريق قاعدة البيانات أسبوعيًا، ويوجد حوالي من 150 إلى 200 منحة دراسيًا.

وفي نفس الصفحة الخاصة بالمنح الدراسية يتوفر للطالب العربي البرامج الأكاديمية بالجامعات الحاصلة على اعتماد دولي، كما يذكر ذوق "هادا الشي بيساعد الطلاب باختيار الجامعات والبرامج بشكل أفضل".

فكرة قاعدة البيانات تلك جاءت عن طريق مسابقة أطلقتها الفنار بعنوان "مشوار طالب"، والهدف من المسابقة هو كتابة الطلاب الجامعيين الحاليين أو المتخرجين حديثًا عن تجاربهم الدراسية، ونقلها إلى الطلاب المقبلين على الحياة الجامعية، ويُشارك الفائزين بالمسابقة المحتوى الذي يُقدمونه على مجلة الفنار، ويتنوّع المحتوى المقدم ما بين المقال والفيديو "وأي وسيط يُمكنهم التعبير من خلاله"، كما يحصل الفائز على جائزة مادية "حتى تكون دفعة له في بداية حياته العملية".

وتهدف المسابقة في الأساس مُشاركة الطلاب وتعبيرهم عن تجاربهم بشكل قوي "وحتى يكون صوتهم مسموع مش مهمش".