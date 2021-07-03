لبنان / إخلاءات سبيل جديدة في قضيّة إنفجار مرفأ بيروت

اسماعيل عبد الحي - أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني" بأنه "تمت الموافقة على إخلاء سبيل رائد في الأمن العام والمهندسة المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 في حرم مرفأ بيروت.

وقالت الوكالة إن المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار أصدر قرارا بتخلية سبيل الرائد داود فياض والمهندسة نايلة الحاج.

يذكر أنه في الرابع من أوت الماضي إنفجر ما يقرب من 3000 طن من مادة نترات الأمونيوم التي تم تخزينها بشكل غير صحيح في ميناء بيروت لسنوات، ما أسفر عن مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من 6000 وإلحاق أضرار بالأحياء المجاورة.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"