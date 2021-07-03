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الصين تدعو إلى بناء "سور المناعة العظيم" ضد كورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد - حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي المجتمع الدولي اليوم السبت على بناء "سور المناعة العظيم" لمحاربة جائحة كوفيد-19.
وقال وانغ في منتدى السلام العالمي التاسع الذي عقد في جامعة تسينغهوا بالعاصمة الصينية "يجب أن نواجه التحديات الوشيكة معا".
وأضاف "الأولوية الأكثر إلحاحا هي الإسراع في بناء 'سور المناعة العظيم' لدرء الفيروس وتجاوز التمييز السياسي وتنفيذ تعاون دولي لمكافحة الوباء".
وقدمت الصين، حيث ظهر فيروس أول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد في أواخر عام 2019، أكثر من 480 مليون جرعة لقاح لدول أخرى.
وقال وانغ إن الصين ستواصل العمل لتحسين إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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