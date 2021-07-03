هذا موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة في مصر

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

كشف خبير مناخ عن موعد انتهاء موجة الحرارة الشديدة التي تضرب مصر منذ عدة أيام، مؤكدا أن السبب في هذه الموجة هو بداية الصيف الحقيقي فلكيا في مصر باعتبارها ضمن نصف الكرة الأرضية الشمالي.



وأكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ في مصر، انكسار هذه الموجة شديدة الحرارة اليوم السبت في شمال الدلتا، بينما تنتهي في كافة المحافظات غدا الأحد، حسب نماذج الأرصاد العالمية.



وأضاف فهيم لـ "الاتحاد"، أن السبب وراء هذه الموجة هو أن أشعة الشمس الموجودة في مصر أصبحت قصيرة، وتحمل درجة أكبر من الطاقة الحرارية، مشيرا إلى أن خطورتها أكبر لأنها تخترق الغلاف الجوي بسرعة وقوة.



وحذر خبير المناخ من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة الفئات التي تتعرض بصورة مباشرة للشمس، مشيرا إلى إمكانية تسببها في حدوث أمراض جلدية، موضحا أن درجات الحرارة ستتراوح خلال الأيام المقبلة ما بين 38 إلى 40 في القاهرة، و42 إلى 43 في جنوب مصر.









