خبير عسكري يكشف لـ "الاتحاد" أهمية افتتاح "قاعدة 3 يوليو" المصرية على المتوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)



كشف خبير عسكري عن الأهمية الاستراتيجية والأمنية لافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر على البحر المتوسط، والتي تمثل إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية المصرية.



وقال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، إن قاعدة جرجوب هي ثالث قاعدة عسكرية تُفتح في عهد الرئيس السيسي في مصر، بعد قاعدة محمد نجيب غرب الإسكندرية والتي تؤمن الاتجاه الغربي في ليبيا والمفاعل النووي الجديد، وقاعدة برنيس الموجودة على البحر الأحمر لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس.



وأوضح لـ "الاتحاد"، أن افتتاح قاعدة بحرية جديدة وهي 3 يوليو في منطقة جرجوب غرب مرسى مطروح تؤمن المشروعات الاقتصادية خاصة حقول الغاز في شرق المتوسط، وتؤمن الوضع البحري في الاتجاه الليبي، وتمنع الهجرة البحرية، وتؤمن الخطوط البحرية المصرية.



ولفت فرج، وهو مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، إلى أن هذه القاعدة تم إنشائها وتصميمها طبقا للكود العالمي وأحدث المواصفات العالمية لإنشاء القواعد البحرية، موضحا أنها تحتوي على أرصفة تسع جميع أنواع القطع البحرية، علاوة على مخازن الأسلحة والرادارات، وتوفر الأنشطة الرياضية والثقافية للجنود والضباط داخل القاعدة.



ويفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، حيث إنها تعد أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.









