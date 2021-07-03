الرئيس الفنزويلي يتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لاغتياله

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 01:28 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - يوليو - 2021 2:01 مساءً

تساءل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في تعليق له خلال حفل عسكري على زيارات أجراها مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز وقائد القيادة الجنوبية الأمريكية (ساوثكوم) الأدميرال كريغ فالر، لكولومبيا والبرازيل، فيما إذا كان نظيره الأمريكي جو بايدن قد أذن باغتياله؟ وذلك بعد توجيه مادورو أصابع الاتهام إلى وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) والجيش الأمريكي بالتخطيط للتخلص منه.

وقال مادورو : “هل صدق جو بايدن على أوامر دونالد ترامب لقيادة فنزويلا إلى حرب أهلية وقتلنا؟ نعم أم لا؟ أنا أسأل”.

وأضاف “ماذا فعلا؟ مصادرنا في كولومبيا تؤكد لنا أنهما أتيا لإعداد خطة تستهدفني وتستهدف قادة سياسيين وعسكريين مهمين هل سمح الرئيس جو بايدن بالخطة الهادفة إلى اغتيالي واغتيال قادة سياسيين وعسكريين كبار في فنزويلا؟ نعم أم لا؟”.