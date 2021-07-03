ارتفاع بوفيات وإصابات كورونا حول العالم

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 01:28 مساءً - يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في معظم دول ومناطق العالم، مسجلا المزيد من الأرقام سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

أظهر إحصاء لـ”رويترز” أن أكثر من 183.03 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و119337.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

44111 إصابة جديدة بالهند

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 44111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و738 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 30.5 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 401050 وفاة.

65165 إصابة و1857 وفاة بالبرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، تسجيل 65165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1857 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 18687469 خلال، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 521952 حالة.

الصين تسجل 23 إصابة جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، ارتفاعاً من 18 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وأضافت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ”كوفيد-19″ في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91833 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

671 إصابة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و730353 حالة بعد تسجيل 671 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91023 بعد تسجيل 16 وفاة جديدة.

5879 إصابة جديدة بالمكسيك

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 5879 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و177 وفاة الجمعة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 233425، بينما سجلت البلاد مليونين و531229 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

وأشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت مؤخراً إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60 % على الأقل.