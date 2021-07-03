بايدن يعتزم إجراء تعديلات على قانون الهجرة الأمريكي

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 01:28 مساءً - منذ ساعتين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن بلاده بحاجة إلى نظام هجرة يعكس “القيم الأمريكية”.

وقال بايدن خلال مراسم منح الجنسية الأمريكية لـ21 مهاجرا في البيت الأبيض يوم الجمعة: “أحلام المهاجرين مثلكم هي التي تبنى عليها أمريكيا وتضخ الطاقة والحياة والقوة الجديدة في البلاد”.

وأضاف: “نحتاج إلى نظام هجرة يعكس قيمنا ويتطابق مع قوانيننا”، معبرا عن ثقته بأنه “يمكننا أن نقوم بالاثنين”.

ونشرت هيئة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية (USCIS) خطة عمل جديدة يوم الجمعة، تنص على إمكانية توجيه أفراد حرس الحدود بأن يقدموا للحائزين على حق الإقامة الدائمة ويدخلون الأراضي الأمريكية، المعلومات اللازمة حول إمكانية الحصول على الجنسية الأمريكية.

وكان بايدن قد قدم في فبراير الماضي مشروع قانون لتحفيز الهجرة إلى الولايات المتحدة، كان من شأنه أن يمهد الطريق أمام 11 مليون مهاجر غير شرعيين في الولايات المتحدة للحصول على الجنسية الأمريكية، لكن المشروع لم يحظ بدعم الكونغرس.

يذكر أن بايدن كلف مؤخراً نائبته كامالا هاريس بمهمة الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزوح من أمريكا الوسطى.

وأشار بايدن إلى أنه تحت هاريس، سيتم بالضرورة الآن مكافحة أسباب فرار العديد من الأشخاص من بلدان مثل جواتيمالا وهندوراس.