اتلاف 3 ارساليات محملة بـ'مقطعات الدجاج' في كمرك ام قصر الشمالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "كوادرها في مركز كمرك ام قصر الشمالي قامت بإتلاف 3 ارساليات تحتوي على مقطعات دجاج مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

وأضافت الهيئة أن "عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض من الجهات العاملة في المركز المذكور".

