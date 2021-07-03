انت الان تتابع خبر اتلاف 3 ارساليات محملة بـ'مقطعات الدجاج' في كمرك ام قصر الشمالي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، إتلاف 3 ارساليات تحتوي على مقطعات دجاج مخالفة للشروط في مركز كمرك ام قصر الشمالي.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "كوادرها في مركز كمرك ام قصر الشمالي قامت بإتلاف 3 ارساليات تحتوي على مقطعات دجاج مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".
وأضافت الهيئة أن "عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض من الجهات العاملة في المركز المذكور".
وأضافت الهيئة أن "عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض من الجهات العاملة في المركز المذكور".