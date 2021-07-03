انت الان تتابع خبر الكهرباء في العراق.. منظومة متهالكة بسبب سوء التخطيط والفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تقرير: الخليج 365

أثارت حالة الاطفاء التام للمنظومة الكهربائية في عموم محافظات العراق، حالة من السخط والغضب لدى الجماهير والقوى السياسية، ففي الوقت الذي اشار فيه برلماني الى ان سوء التخطيط والادارة والبيروقراطية والروتين القاتل اضافة الى الفساد، كانت جميعها سببا في تهالك المنظومة الكهربائية في العراق، اشار اخر الى ان القرار الأساسي الذي تحتاجه وزارة الكهرباء في هذه المرحلة هو قرار التمويل للمشاريع.

