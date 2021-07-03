اخبار العالم

التحالف العربي بقيادة السعودية: إحباط هجوم عدائي بزورقين مفخخين لمليشيا الحوثي على محافظة الحديدة اليمنية

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، السبت، إحباط هجوم عدائي بزورقين مفخخين لمليشيا الحوثي على محافظة الحديدة اليمنية.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير هدف جوي معاد باتجاه .

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

وقال تحالف دعم الشرعية إن انتهاكات مليشيات الحوثي جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا