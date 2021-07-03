بدء مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو العسكرية بحضور السيسي ومحمد بن زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إلى مقر قاعدة 3 يوليو البحرية لبدء مراسم افتتاحها.



ويشارك في مراسم الافتتاح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وتقع قاعدة 3 يوليو العسكرية في منطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر قرب الحدود الليبية.

وقاعدة 3 يوليو، التي يفتتحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، هي أكبر قاعدة عسكرية مصرية "جو بحرية" تطل على البحر المتوسط في منطقة جرجوب قرب الحدود الليبية.