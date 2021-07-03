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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو العسكرية بحضور السيسي ومحمد بن زايد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021
متابعات_ الخليج 365
وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إلى مقر قاعدة 3 يوليو البحرية لبدء مراسم افتتاحها.
ويشارك في مراسم الافتتاح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وتقع قاعدة 3 يوليو العسكرية في منطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر قرب الحدود الليبية.
وقاعدة 3 يوليو، التي يفتتحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، هي أكبر قاعدة عسكرية مصرية "جو بحرية" تطل على البحر المتوسط في منطقة جرجوب قرب الحدود الليبية.