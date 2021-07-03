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بدء مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو العسكرية بحضور السيسي ومحمد بن زايد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو العسكرية بحضور السيسي ومحمد بن زايد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

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وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إلى مقر قاعدة 3 يوليو البحرية لبدء مراسم افتتاحها.

 

ويشارك في مراسم الافتتاح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

 

وتقع قاعدة 3 يوليو العسكرية في منطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر قرب الحدود الليبية.

 

وقاعدة 3 يوليو، التي يفتتحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، هي أكبر قاعدة عسكرية مصرية "جو بحرية" تطل على البحر المتوسط في منطقة جرجوب قرب الحدود الليبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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