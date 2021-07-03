حصيلة وفيات قياسية بكورونا في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت روسيا، السبت، 697 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد وفيات مؤكد في يوم واحد منذ بدء الجائحة، كما أنه رقم قياسي لليوم الخامس على التوالي.



وأكد أيضاً فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة تسجيل 24439 إصابة جديدة بالفيروس وهو أكبر عدد إصابات منذ أوائل يناير/كانون الثاني.

وسجلت موسكو وحدها من هذه الإصابات 7446 إصابة، ويقول مسؤولون إن زيادة الإصابات ترجع إلى سلالة "دلتا" شديدة العدوى.