شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود بدر: 3 يوليو يوم استرداد الدولة المصرية ومطالبنا أصبحت حقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه بعد مرور 8 سنوات لموعد انتصار الجيش المصرى لإرادة الشعب فى 3 يوليو، يمكننا القول بأن الثورة نجحت في تحقيق ما ناشدت به من تحقيق عدالة اجتماعية وتحسين الرعاية الصحية والخدمات التعليمية، مؤكدا أن ذلك اليوم كان يوم الخلاص والنجاة من حكم مستبد كان يسعي لتقويض إرادة المصريين.

وأشار إلى أنه اليوم ونحن علي أعتاب جمهورية 30 يونيو الجديدة، علينا أن نتوجه بالتحية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حول الأحلام الثورية إلي حقائق واقعية علي الارض، قائلا: " ترجم أحلامنا باستقلال الوطن وقراره السياسي إلى حقائق بعلاقات متوازنة للدولة مع كل القوي الدولية وتنويع لمصادر السلاح ورفض التبعية لأي دولة مهما كانت تربطنا بها علاقات قوية".

وشدد "بدر"، أن المرحلة التي جاءت عقب 3 يوليو، كانت مرحلة تتصف بالاستقلال الوطنى ورد الكرامة الوطنية، قائلا "ما تمر به مصر الآن هو نتاج بالتحول من حالة اللادولة والفوضى التى كنا نعيشها فى عصرهم إلى الريادة من جديد ودورها الطبيعى فى محيطها.. ومصر فرضت نفسها بقوتها على العالم كله بعد ما كانت هناك مقاطعات دولية وواجهنا هذا التحدى بقوة وبجدارة بقيادة الرئيس السيسى .

ولفت إلى أن بيان 3 يوليو، آنذاك، عبر عن كافة مطالبتنا للخلاص من جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على الاستماع من شباب "تمرد" فى ذلك اليوم، وأعاد خلال تلك الفترة للدولة المصرية هيبتها وأدخلها مرحلة البناء.

وشدد أنه بثورة 30 يونيو كان هناك استرداد للدولة المصرية وعودتها من قوى كانت تسعى للهدم وتقسيم البلاد، فمصر لم يكن لها رئيس قبل 30 يونيو، مشددا أن الدولة المصرية تمكنت من الخروج من الخندق المظلم الذى كان يحاول قوى الشر وضعها فيه، مشددا أنه اليوم وبعد مرور 8 سنوات، الجميع يشعر بنجاح ثورة 30 يونيو في تحقيق أكثر مما كنا نحلم به لبلدنا.