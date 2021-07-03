مصر.. السيسي يفتتح اليوم قاعدة بحرية مصرية على الساحل الشمالي الغربي

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

يفتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم السبت قاعدة "3 يوليو" البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.



وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، أن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

ووفق المتحدث، تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

ووصل وفد عسكري فرنسي رفيع المستوى برئاسة مستشار رئيس أركان هيئة الجيوش الفرنسية إلى القاهرة قادما من باريس للمشاركة فى احتفالية افتتاح القاعدة.

ويحضر الاحتفالية عدد من القادة وكبار المسؤولين العرب ووزراء دفاع ورؤساء أركان من عدة دول إضافة إلى كبار قادة القوات المسلحة المصرية.