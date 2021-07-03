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أفغانستان : ملتزمون بإجراء محادثات السلام

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الدمام - شريف احمد - أكدت أفغانستان التزامها بإجراء محادثات سلام هادفة تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار وإحلال السلام الدائم في البلاد.

وطالبت وزارة الخارجية الأفغانية، في بيان اليوم، بتشكيل لجنة دولية لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2513 ، مشيرة إلى أن اللجنة ستؤكد بوضوح من خلال مراقبتها أن طالبان، مع عدم وفائها بالتزاماتها تجاه السلام، صعدت العنف إلى مستوى يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأشارت إلى أن حكومة أفغانستان أوفت بجميع التزاماتها رغم أنها ليست طرفًا مباشرًا في اتفاق الدوحة للسلام.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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