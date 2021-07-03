شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تفعل حظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن تختفي من ألمانيا وجميع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي جميع المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من الأسواق اعتبارا من اليوم السبت، حسبما تنص قاعدة فرضها الاتحاد الأوروبي بشأن حظر أدوات الطعام البلاستيكية منذ عام .2019

ويؤثر الحظر، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم 3 يوليو 2021، على المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، مثل أدوات المائدة والأطباق وقش الشرب وأعواد التقليب وأعواد مسحات القطن وعصي البالونات البلاستيكية.

ولم يعد مسموحا بتداول عبوات وأكواب مشروبات مصنوعة من الستايروفوم في الأسوق. واعتبارا من الآن سيتعين على تجار التجزئة استخدام بدائل قابلة لإعادة الاستخدام مصنوعة من الزجاج أو المعدن.

ولا يزال من الممكن بيع المنتجات أحادية الاستخدام التي لا تزال متوفرة. ويفترض الاتحاد الألماني للتجارة أنه لا تزال هناك "كميات كبيرة" سيحتاج القطاع إلى بيعها. ولم يفصح الاتحاد عن كميات محددة.