السيسي يفتتح أحدث قاعدة عسكرية مصرية على البحر المتوسط

بغداد - ياسين صفوان - يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت قاعدة 3 يوليو التي ستكون أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام عصام راضي، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن القاعدة الواقعة في منطقة جرجوب تختص بـ"تأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي"

وشدد المتحدث على أن قاعدة 3 يوليو تمثل إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.