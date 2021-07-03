طالبة عراقية تحصل على شهادة عالمية من جامعة ويسليان الأمريكية

بغداد - ياسين صفوان - حصلت الطالبة الموهوبة "حوراء سلام بيان"، من مدرسة الموهوبين التابعة لتربية محافظة النجف الاشرف على شهادة عالمية من جامعة ويسليان الامريكية .

وجاء هذا النجاح للطالبة (حوراء) في الصف الرابع الابتدائي بعد اجتيازها لدورة في علم النفس Psychology بتخصص Schizophrenia، حيث يتضمن هذا الكورس التعرف على طبيعة الاضطراب النفسي والبحث العلمي للعوامل البيولوجية والنفسية المتعلقة بالفصام وعلاجه على النحو التالي : (السمات الرئيسية للأعراض، تصوير الدماغ "MRI و fMRI" والكيمياء العصبية، البيانات والنظريات العلمية والنفسية المتعلقة بالإدراك والعاطفة والسلوك في مرض انفصام الشخصية ، الأساليب الجسدية والنفسية والاجتماعية للعلاج)".

من جانبها قالت هيأة رعاية الموهوبين في وزارة التربية في بيان ورد للسومرية نيوز، اننا ماضون في بناء قاعدة راسخة من الطلبة الموهبين، وتعليمهم المفهوم الفعلي لمعنى التواصل بين العمل والإدراك، واكتساب شهادات احترافية عالمية تؤهلهم إلى الابتكار لخدمة المجتمع.

يذكر ان الطالب (حوراء سلام بيان) حصلت على درجة امتياز (100 / 100) ويُعد هذا الكورس مخصص لطلبة الدراسات الجامعية الاولية وباللغة الانجليزية، فضلاً عن ذلك يعتبر ضمن انجازات مشروع قادة التحول الرقمي عبر منصة "كورسيرا" العالمية الالكترونية Coursera .