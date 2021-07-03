"أزمة التوظيف" تنتهي بحظر تجول ليلي في جنوب السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت السلطات المحلية، السبت، حظر تجول ليلي، في مدينة توريت عاصمة ولاية شرق الاستوائية في جنوب السودان.

يأتي ذلك على خلفية قيام مجموعات من الشباب بالتظاهر رفضا لتعيين أشخاص من خارج الولاية في المنظمات الإنسانية العاملة في شرق الاستوائية.

وقال الياندرو لوتوك، السكرتير الصحفي لحاكم ولاية شرق الاستوائية في تصريح خاص لـ“الخليج 365": "نحن كحكومة لن نقبل بتلك التهديدات التي يرددها شباب الولاية بطرد موظفي المنظمات الإنسانية غير المنحدرين من المنطقة".

وتابع أن هذه التهديدات "ستؤدي لحالة من عدم الاستقرار الأمني بالولاية"، مضيفا: "لذلك قامت السلطات بحظر التجوال أثناء ساعات الليل".

وأشار لوتوك إلى أن مجموعات من شباب الولاية منحت السلطات المحلية مهلة 72 ساعة لإبعاد الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية، واستبدالهم بموظفين من أبناء شرق الاستوائية، بسبب ما سمّوه سياسات التوظيف غير العادل في تلك المنظمات.

لكن لوتوك قال إن "مغادرة الموظفين العاملين في المجال الإنساني سيفاقم من معاناة المواطنين الذين يعتمدون علي هذه المنظمات بشكل كبير في تلقي المساعدات الضرورية، كما أنه سيخلق فراغا لن تستطيع السلطات المحلية سده لوحدها".

ولم يذكر المسؤول المحلي مدة سريان حظر التجوال، والعقوبات المتوقعة لمنتهكيه.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، شهدت ولاية شرق الاستوائية عدة هجمات مسلحة استهدفت عاملين وموظفين تابعين للمنظمات العاملة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، نفذها مجموعات من الشباب المحليين الغاضبين من انعدام فرص التوظيف بالولاية.