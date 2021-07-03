مصر تجمع المنفي وعقيلة وحفتر.. هل يحسم ملف وزير الدفاع؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، إلى مصر تلبيةً لدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحضور مراسم افتتاح قاعدة عسكرية.

وكانت الرئاسة المصرية، دعت القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح لزيارة القاهرة وحضور افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية.



لقاء مرتقب

وبحسب مصادر إعلامية، فإن مصر ستحتضن لقاء مرتقبًا يجمع المنفي والمشير خليفة حفتر، والمستشار عقيلة صالح، السبت، على هامش حضور مراسم افتتاح القاعدة العسكرية.

وأوضحت المصادر أن ملف وزير الدفاع الذي لم يحسم منذ تشكيل الحكومة، في مارس/آذار الماضي، سيكون على رأس أولويات المباحثات التي تجمع المسؤولين الليبيين الثلاثة.

وملف اختيار وزير الدفاع، أحد الملفات الشائكة في ليبيا، التي أثارت الجدل الفترة الماضية بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وبعد خطابات بين المنفي والدبيبة حول من له صلاحية اختيار وزير الدفاع، حضر الأخير إلى اجتماع المجلس الرئاسي والذي عقد في الأول من يوليو/تموز الجاري، لمناقشة الملف، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن أية نتائج إيجابية لتحريك المياه الراكدة.

قاعدة 3 يوليو

وتفتتح القاهرة اليوم، قاعدة "3 يوليو" وهي أكبر قاعدة عسكرية مصرية "جو بحرية" تطل على البحر الأبيض المتوسط، وتقع عند بلدة النجيلة على مسافة 70 كيلومترا غرب مدينة مرسى مطروح.

قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب.. مصر تؤمن الملاحة بالمتوسط

وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية إن "3 يوليو" تعد من أهم القواعد المصرية في المنطقة الغربية، حيث يتمثل بعدها الاستراتيجي في تأمين المنطقة الاقتصادية من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط ومع حدود دولة ليبيا.

وتهدف كذلك إلى مجابهة التحديات والتهديدات المتواجدة حاليا في المنطقة من ضمنها حماية المصالح الاقتصادية المصرية، وحماية وتأمين خطوط الملاحة العالمية، ودور مصر في حماية أمن الملاحة في شرق وجنوب شرق البحر المتوسط.