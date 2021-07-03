برنيس ونجيب و3 يوليو.. قواعد عسكرية مصرية لاستراتيجية 2030

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تدخل قاعدة 3 يوليو العسكرية، السبت، الخدمة كثالث القواعد البحرية المصرية التي تتولى مسؤولية تأمين الملاحة للبلاد غربا وجنوبا.

قاعدة عسكري جديدة، تمثل نهجا اتبعه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، في إطار تعزيز وبناء قوة شاملة تستهدف تعزيز القدرات المصرية في جميع المجالات والقطاعات ضمن الاستراتيجية المصرية 2030.

ولعل تطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية هو أحد أركان استراتيجية 2030 كجزء مهم منها فقوة الجيوش وقدراتها الدفاعية والهجومية هي حائط الصد الأول والحصن المنيع ضد أي تهديدات يمكن أن تتعرض لها الدولة.

قاعدة محمد نجيب

في 22 يوليو/تموز 2017، افتتحت قاعدة محمد نجيب العسكرية المصرية، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى ثورة 23 يوليو.





وتعد القاعدة الواقعة بمدينة الحمام في محافظة مطروح المصري، أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وهذه القاعدة العسكرية تهدف لحماية الحدود الغربية المصرية ومشروع الضبعة النووي وردع التهديدات الإرهابية .

وتضم قاعدة محمد نجيب العسكرية 1155 منشأة حيوية، و72 ميدانا تدريبيا، وقاعة مؤتمرات كبرى، وعددا كبيرا من ميادين الرماية، وسكن الضباط وضباط الصف.





واشتملت الإنشاءات فيها على إعادة تمركز فوجاً لنقل الدبابات يسع نحو (451) ناقلة حديثة لنقل الدبابات الثقيلة من منطقة العامرية، كذلك إعادة تمركز وحدات أخرى من منطقة كينج مريوط ليكتمل الكيان العسكري داخل القاعدة .

قاعدة برنيس



تقع هذه القاعدة العسكرية في جنوب البحر الأحمر، ومهمتها الأولى حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية.

ولعل أبرز مهام "برنيس" حماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، وتأمين حركة الملاحة العالمية بالبحر الأحمر، وقد تم إنشاؤها في وقت لا يتعدى سنة.





تضم برنيس قاعدة جوية وقاعدة بحرية متطورة، والعديد من ميادين الرماية، وتشمل مستشفى عسكريا ورصيفا بحريا.

وأقيمت على مساحة 150 ألف فدان، على طول سواحل البحر الأحمر وحدود مصر الجنوبية ذات شقين جوي وبحري؛ حيث تعد الأكبر على البحر الأحمر.

وبجوار القاعدة هناك مطار برنيس الحربي، حيث افتتحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 15 يناير/كانون الثاني 2020 معلنا جاهزيتها لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.





حينها أيضاً شارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في افتتاح قاعدة برنيس؛ حيث عبر عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث.

قاعدة 3 يوليو

واليوم 3 يوليو/حزيران 2021، تفتتح مصر قاعدة عسكرية جديدة قرب حدودها الغربية مع ليبيا، وتحديداً غرب مدينة مرسى مطروح.

وتقع القاعدة التي تحمل تاريخ الإطاحة بنظام جماعة الإخوان الإرهابية في 3 يوليو/تموز 2013، في منطقة جرجوب، الواقعة بمدينة النجيلة غربي محافظة مطروح الساحلية.

وتوجد قاعدة 3 يوليو بالقرب من ميناء جرجوب التجاري، ومنطقة صناعية ولوجستية، ومركز اقتصادي، ومحطة الضبعة النووية، إلى جانب قربها من الحدود الاستراتيجية مع دولة ليبيا، ما يجعل موقها استراتيجيا بامتياز.





وفي مقطع الفيديو الخاص بقاعدة "3 يوليو"، قال المتحدث العسكري المصري إن القوات البحرية ستنفذ المناورة "قادر 2021"، على هامش افتتاح قاعدة 3 يوليو، اليوم.



وتهدف كذلك إلى مجابهة التحديات والتهديدات المتواجدة حاليا في المنطقة من ضمنها حماية المصالح الاقتصادية المصرية، وحماية وتأمين خطوط الملاحة العالمية، ودور مصر في حماية أمن الملاحة في شرق وجنوب شرق البحر المتوسط.