اخبار العالم

تنبيه مهم من السفارة السعودية في تونس.. اعرف التفاصيل

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنبيه مهم من السفارة في تونس.. اعرف التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في تونس تنبيهاً للمواطنين، أشارت فيه إلى أنه نظراً لتزايد حالات الإصابة بفايروس فقد اتخذت السلطات التونسية عدداً من الإجراءات تمثلت في حظر التجول اعتباراً من 1 يوليو 2021 بداية من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً.

وأضافت السفارة أن من شروط زيارة تونس شهادة فحص سلبية PCR حاملة لرمز الاستجابة السريع QRCode لمدة 72 ساعة حتى لمن حصل على اللقاح، وبالنسبة للأطفال أقل من 12 سنة لا يشترط عمل فحص PCR لهم.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا