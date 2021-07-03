شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنبيه مهم من السفارة السعودية في تونس.. اعرف التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في تونس تنبيهاً للمواطنين، أشارت فيه إلى أنه نظراً لتزايد حالات الإصابة بفايروس كورونا فقد اتخذت السلطات التونسية عدداً من الإجراءات تمثلت في حظر التجول اعتباراً من 1 يوليو 2021 بداية من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً.



وأضافت السفارة أن من شروط زيارة تونس شهادة فحص سلبية PCR حاملة لرمز الاستجابة السريع QRCode لمدة 72 ساعة حتى لمن حصل على اللقاح، وبالنسبة للأطفال أقل من 12 سنة لا يشترط عمل فحص PCR لهم.