مصر تؤمن الملاحة بالمتوسط.. السيسي يفتتح قاعدة «3 يوليو البحرية» على الساحل الشمالي الغربي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وقاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي. حسبما نشر موقع "الوطن".

كما تمثل قاعدة ٣ يوليو اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

ونشر العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، فيديو من داخل القاعدة التي أطلق عليها اسم "3 يوليو"، وتقع عند بلدة النجيلة على مسافة 70 كيلومتراً غرب مدينة مرسى مطروح.

وقال المتحدث على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "قواتنا البحرية تمتلك قوة بحرية متطورة تمكنها من ردع كل من تسول له نفسه تهديد مصالحنا القومية في ظل التهديدات والتحديات غير المسبوقة المحيطة بالدولة المصرية".

وفي تصريحات سابقة للفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية أكد أن "امتلاك القدرة البحرية يعطي لأمتنا المصرية صوتا مسموعا وعلما خفاقا يجوب العالم يحمل للجميع رسالة هذه الأرض الطيبة رسالة سلام واستقرار وبناء وأمن تحميها قوة بحرية لا تتهاون في حق مصر شعارها النصر بشرف أو الاستشهاد ببطولة." حسبما نشر موقع "العين الإخباري".

ونوه إلى أن التطوير لم يقتصر على التسليح والبنية التحتية فقط، بل امتد ليشمل تطوير المكون البشرى والذي نحرص دوما على انتقائه وتدريبه وصقل مهاراته على أسس علمية حديثة بالتعاون مع الخبرات العلمية المحلية والدولية.

وأضاف أنه يتم تأهيل الضابط في المراحل المختلفة منذ دخوله الخدمة، حيث يخضع لأحدث نظم التعليم المتطورة والمواكبة للتكنولوجيا الحديثة في أثناء الدراسة، بالإضافة إلى اشتراكه في مأموريات سفريات الطلبة التي تجعله ملما بأحدث النظم في بحريات العالم وتدريبه العملي لفترات طويلة في أثناء الإبحار على أحدث الوحدات البحرية المصرية.