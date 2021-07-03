الثانوية العامة 2021| مصدر بالتعليم يكشف تفاصيل اجتماع رؤساء الامتحانات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا مع رؤساء اللجان المنتدبين من المديريات للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة، من خلال شبكة الفيديو كونفرانس الثلاثاء المقبل 6 يوليو الجاري في تمام الثانية ظهرًا.

وقال مصدر بالتعليم لـ"الخليج 365" إنه تم توجيهات دعوات لرؤساء اللجان ونواب رئيس امتحانات الثانوية، لإرساء التعليمات النهائية الخاصة بأعمال اللجان بامتحانات الثانوية العامة والتي تنطلق 10 يوليو المقبل.

وأوضح المصدر، أن اللقاء سيتضمن التنبيه على رؤوساء اللجان بتهيئة الجو المناسب للطلاب أثناء أداء الامتحان، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، إضافة إلى تأكيد كتابة أرقام الجلوس وكود المادة الموجود على ورقة الأسئلة.

وتابع: "كما سيتم التنبيه على تواجد الطلاب قبل موعد الامتحان بساعة، والتفتيش بالعصا الإلكترونية قبل دخول اللجان، ومنع دخول التليفونات المحمولة، والتأكد من الكتب التي يحملها الطلاب أثناء دخول اللجنة".

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