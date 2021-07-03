يفتتحها السيسي بعد قليل.. شاهد قاعدة 3 يوليو البحرية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

ونشرت وزارة الدفاع المصرية، برومو عن قاعدة 3 يوليو البحرية، بمنطقة جرجوب، وذلك بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو.

وبحسب وزارة الدفاع فإن قاعدة 3 يوليو البحرية تتوافق منشآتها مع كود القواعد البحرية العالمية.

والقاعدة عبارة عن نطاق عسكري متكامل يشكل قاعدة انطلاق لحماية مقدرات الأمة المصرية على طول الاتجاهين الاستراتيجيين الشمالي والغربي، وسيتم تنفيذ المناورة "قادر 2021" بها.