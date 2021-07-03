جنوب أفريقيا تجيز لقاح "كورونافاك"

ابوظبي - سيف اليزيد - أجازت دولة جنوب أفريقيا استخدام لقاح "كورونافاك" المضاد لكوفيد19-، من إنتاج شركة "سينوفاك لايف ساينسز" الصينية، بشرط أن تقدم الشركة المستوردة، "كورانتو فارما"، النتائج النهائية للتجارب السريرية الجارية حاليا، بحسب ما أعلنته هيئة تنظيم المنتجات الصحية في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تصريح صحفي للمدير التنفيذي للهئية، بويتيوميلو سيميت-ماكوكوتليلو، القول إن اللقاح أجيز بناء على البيانات الخاصة بالسلامة والجودة والفعالية، والتي قدمتها شركة "كورانتو فارما" في الفترة بين الثاني والعشرين من مارس وحتى الثاني والعشرين من يونيو الماضيين. وستعتمد إجازة اللقاح تماما على النتائج

النهائية للتجارب السريرية.