حرائق غابات كندا تتأجج مع ارتفاع الحرارة

ابوظبي - سيف اليزيد - هدأت درجات الحرارة الشديدة والقياسية في غرب كندا، إلا أن الجفاف المستمر والحرارة المرتفعة تسببا في تغذية العشرات من حرائق الغابات.

وقال كليف تشابمان المسؤول بخدمات حرائق الغابات يوم الجمعة إنه تم تسجيل نحو 136 حريقا في إقليم "بريتش كولومبيا" فقط. واندلعت معظم حرائق الغابات بسبب البرق.

وأوضح تشابمان أن الحرارة انخفضت عن مستواها القياسي، إلا أنها لا تزال أعلى من معدلها.

ويعتقد أن موجة الحراراة الخطيرة في بريتيش كولومبيا تسببت في المئات من حالات الوفاة.

وتعرضت بلدة لايتون الصغيرة، والتي شهدت تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت 6ر49 درجة قبل أيام إلى دمار شبه كامل جراء حريق سريع التحرك، الأمر الذي دفع أكثر من ألف شخص إلى الفرار.