مصر تستعد لافتتاح أكبر قاعدة عسكرية تطل على المتوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

تستعد مصر لافتتاح أكبر قاعدة عسكرية مصرية "جو بحرية" تطل على البحر المتوسط في منطقة جرجوب قرب الحدود الليبية، اليوم، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعدد من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية.

وتعد قاعدة "3 يوليو" العسكرية البحرية من أهم القواعد المصرية في المنطقة الغربية، حيث يتمثل البعد الاستراتيجي لقاعدة "جرجوب" في تأمين المنطقة الاقتصادية من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، ومع حدود دولة ليبيا.

ونشر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ فيديو من داخل القاعدة التي أطلق عليها اسم "3 يوليو" وتقع عند بلدة النجيلة على مسافة 70 كيلومتراً غرب مدينة مرسى مطروح، لافتاً إلى تنفيذ مناورة "قادر 2021" بها، فيما كانت العام الماضي في قاعدة "برنيس" المطلة على البحر الأحمر.

وسبق أن افتتح السيسي في 15 يناير 2020، قاعدة "برنيس" العسكرية، التي تعدّ أكبر قاعدة عسكرية على ساحل البحر الأحمر، وتقع بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرقي مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكرياً وعدداً من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب على جميع الأسلحة. وفي 22 يوليو 2017، افتتح السيسي قاعدة "محمد نجيب" العسكرية بمدينة الحمام في محافظة مطروح أيضاً، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا.









