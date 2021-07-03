مصر.. السيسي يفتتح أحدث القواعد العسكرية على البحر المتوسط

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - يوليو - 2021 9:08 صباحًا

من المقرر أن يفتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيفتتح اليوم السبت، قاعدة عسكرية جديدة ، على الساحل الشمالي الغربي للبلاد.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي سيفتتح قاعدة “3 يوليو” البحرية بمنطقة جرجوب.

وبحسب صحيفة “الوطن”، تعتبر قاعدة “3 يوليو” من “أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي”، موضحة أن هذه القاعدة “تمثل إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية”.

ولفتت “الوطن” إلى أن “ذلك يأتي ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية”.