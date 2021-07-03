روسيا تقدم المساعدة لسفينة أوكرانية بالبحر الأسود.. رغم التوتر

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

أعلنت روسيا، السبت، أن أسطولها البحري وجه مساعدة لسفينة أوكرانية تواجه أزمة في البحر الأسود.



وأوضح مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أن الزورق الصاروخي التابع لأسطول البحر الأسود "إيفانوفيتس" توجه لمساعدة سفينة أوكرانية تواجه أزمة في البحر الأسود.

وقال المركز في بيان إنها أعطت سفينة صيد أوكرانية إشارة استغاثة، وكان على متنها أربعة أشخاص.

وأضاف البيان إن قبطان السفينة قال إن محركهم تعطل، وتم فصل الطاقة عن السفينة كما طلب إبلاغ ممثلي بلاده بهذا الأمر.

وتابع قائلا:"تلقت "إيفانوفيتس" إشارة استغاثة على قناة الاتصال الدولية. وأبلغ المركز الوطني لإدارة الدفاع بالوضع ، الذي اتصل بالسلطات الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أنه إلى جانب "إيفانوفيتس"، كانت السفينة الحدودية الروسية إمبيكابل في منطقة الحادث.

يأتي ذلك فيما تسود حالة من التوتر بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلنت روسيا منذ أكثر من شهرين أنها صنفت دبلوماسيا أوكرانيًا "كشخص غير مرغوب فيه"، ردا على "أعمال غير ودية" من جانب كييف، وسط تجدد التوترات مع الغرب.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان حينها، إن هذا الموظف في السفارة الأوكرانية يتوجب عليه أن يغادر الأراضي الروسية قبل 30 أبريل/ نيسان، موضحة أن هذا الإجراء مرتبط بإعلان طرد دبلوماسي روسي في كييف في 19 أبريل/نيسان.

وكانت كييف اتخذت قرار طرده، ردا منها على طرد قنصل أوكراني في سان بطرسبرج (شمال غرب روسيا) كان قد احتُجز فترة وجيزة واتُهم بمحاولة الحصول على معلومات سرية.

يأتي الإجراء الجديد من قبل موسكو في وقت أعلنت روسيا انسحاب قواتها التي كانت تجري تدريبات في شبه جزيرة القرم بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وأثار نشر تلك القوات مخاوف جدية في كييف والعواصم الغربية التي اتهمت موسكو بالتشجيع على حصول تصعيد حول المناطق التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا في أوكرانيا.