"رد الجميل".. آبي أحمد يعد جميع الأحزاب بـ"جنة" الحكومة الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، بمشاركة جميع الأحزاب في الحكومة، حال فوز حزبه "الازدهار" بالانتخابات التشريعية.

جاء ذلك خلال مؤتمر قدم فيه آبي أحمد، الشكر لعدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأخرى التي شاركت في العملية الانتخابية الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي "إذا فاز حزب الازدهار الذي أقوده بالانتخابات، ستتمكن جميع الأحزاب التي دخلت العملية الانتخابية من المشاركة في الحكومة المقبلة بجميع مستوياتها التنفيذية".





وأضاف "هذا القرار ينبع من إيماني بأن الأحزاب المعارضة لعبت دورا مهما في عملية التحول ونجاح الانتخابات التي أجرتها البلاد".

وتابع "المعارضة تعرضت لضغوطات كبيرة في هذه الانتخابات من عدة جهات خارجية بهدف عرقلة الانتخابات، لكنها قاومت ووضعت إثيوبيا أمام كل شئ من أجل العبور بالبلاد في هذه المرحلة الحرجة".



ومضى قائلا "في المقابل، إذا لم نفوز بالانتخابات، سأقوم بتسليم السلطة للحزب الفائز سلميا، من أجل تثبيت مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة في إثيوبيا".



وأعرب آبي احمد عن شكره وتقديره لجميع الإثيوبيين لقيامهم بدورهم الوطني في الانتخابات، وقال إن "الإثيوبيين فازوا ببلدهم من خلال إجراء انتخابات سلمية وديمقراطية، ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الأحزاب والقوى السياسية المختلفة".





وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي، أجرت إثيوبيا انتخابات برلمانية عامة هي الأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد الذي وصل لسدة الحكم في 2018، ومن المقرر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات في غضون الأيام المقبلة.

