المغرب يواجه انتشار فيروس كورونا بتسريع التلقيح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

لجأت وزارة الصحة المغربية إلى تسريع التلقيح لتحقيق مناعة جماعية ضد فيروس كورونا، في الوقت الذي تشهد فيه حصيلة الإصابات ارتفاعا ملحوظا.



وفي هذا الصدد، قررت وزارة الصحة المغربية، فتح مراكز التلقيح في وجه المواطنين، حتى في العطلة الأسبوعية التي تصادف يوم الأحد في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب بيان للوزارة في إطار تسريع عملية التلقيح الوطنية، وذلك حتى تتمكن الفئات التي تفوق أعمارها أربعين سنة من أخذ جرعاتها.

وأكدت الوزارة أنه يتوجب على المواطنات والمواطنين المعنيين التوجه إلى مراكز التلقيح طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الأحد.

وبالموازاة مع ذلك، دقت وزارة الصحة المغربية، ناقوس الخطر، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في منحنى الإصابات اليومية.

وفي وقت سابق، خاصة خلال شهر رمضان وما أعقبه، عرفت الحالات النشطة، والحالات المسجلة يومياً انكماشاً كبيراً في المملكة، ما دفع السلطات إلى رفع العديد من القيود الاحترازية التي كان معمولا بها منذ أشهر.

ومع دخول العطلة الصيفية، واقتراب عبد الأضحى، وما يُرافقهما من تنقلات عديدة، تحذر وزارة الصحة من التراخي في الالتزام بالاحترازات الصحية، وما قد ينجم عنه من انفجار في الحالات الإيجابية الحاملة للفيروس.

وسجلت المملكة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 844 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة في المملكة إلى 5046.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 9 حالات وفاة ليصل العدد إلى 9307.

وعلى صعيد آخر، بلغ عدد المغاربة الذين تلقوا جرعتهم الثانية من اللقاح، 9.159.495 شخصاً، فيما ينتظر 900.442 شخصاً جُرعتهم الثانية لإتمام مناعة كاملة ضد الفيروس.