جرعة لقاح واحدة تكفي المتعافي من كورونا لأداء الحج

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن المتعافى من فيروس كورونا ممن تم قبولهم لأداء مناسك الحج لا يلزمه أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا، بل يكتفي بجرعة واحدة فقط.



وشددت الوزارة على جميع المتأهلين لأداء فريضة الحج ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، لمَن صدرت إليهم تصاريح أداء مناسك الحج، بزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

وذكرت الوزارة أن التطعيمات اللازمة باللقاحات لأداء الحج، هي لقاحات: الحمى الشوكية، الإنفلونزا الموسمية، إضافة إلى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي يعد أحد الشروط الأساسية للتسجيل، مع ضرورة استكمال الجرعتين، وفقاً لما أوردته صحيفة "عكاظ".

ونصحت الوزارة بأخذ تطعيمات الحج الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل بداية الحج، حتى تعطي مدة كافية للجسم لتكوين المناعة، إذ أن هذين التطعيمين مهمان وذلك لتشابه الأعراض مع أعراض كورونا.