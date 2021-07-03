الأحد المقبل.. النيابة السودانية تحيل "خلية الأمن" للمحكمة

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

أعلنت النيابة السودانية، الجمعة، إحالة بلاغ خلية الأمن الشعبي الإرهابية إلى المحكمة المختصة الأحد المقبل.



وأوضح بيان النيابة العامة أن تفاصيل البلاغ جاءت عقب ورود معلومات للأجهزة الأمنية بقيام مجموعة من منسوبي الأمن الشعبي وإدارة المعلومات بالمؤتمر الوطني المحلول بتحركات تهدف للقيام بأعمال إرهابية.

وأكدت النيابة العامة أن التحريات أثبتت ضلوع رئيس المخابرات في عهد نظام الإخوان صلاح قوش في التخطيط لهذه الهجمات، كما تم فصل الاتهام في مواجهة المتهم الهارب وملاحقته عبر الإنتربول وإحالة البلاغ لمحكمة الإرهاب المنعقدة الأحد المقبل.

وأضاف البيان قيام النيابة العامة بالتنسيق مع الأجهزة ذات الصلة بمداهمة وكر الخلية الإرهابية بمنطقة الطائف بالخرطوم وتم العثور على ملابس عسكرية وأسلحة ومتفجرات وحزام ناسف وعدد كبير من معدات الاتصالات والحواسيب.

وأدت التحريات والتحقيقات التي أجرتها النيابة لاحقاً إلى القبض على 24 متهم تم توجيه تهم في مواجهتهم تحت مواد متعلقة بتقويض النظام الدستوري، ومعارضة السلطة بالعنف ومخالفة قانون القوات المسلحة وإدارة المنظمات الإرهابية وقانون الأسلحة والذخائر وعدد من المواد الأخرى.