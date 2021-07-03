زعيم المعارضة التركية يكشف عن الأوضاع الصعبة ببلاده.. وفشل سياسات أردوغان

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

أكد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، أن رغبته هي تحقيق السلام والعدالة في تركيا، مشيرًا إلى أن هناك رفاهية في القصر الرئاسي.



ووفقًا لما ذكره موقع «جمهورييت» التركي، قال كليتشدار أوغلو، في اجتماع حزبه بمقاطعة أتاكوم التابعة لمدينة سامسون التركية: «أكبر رغبة لي أن يحظى هذا البلد بالسلام، وأن تكون السياسة نظيفة، وألا ينام طفل جائعًا»، مضيفًا: «سأطهر السياسة من التلوث، وسأكفل المساواة بين المرأة والرجل، لا تقلقوا».

وأضاف كليتشدار أوغلو: «أعلم أن هناك مشاكل كبيرة في الدولة ولم يتبقَ مال في الخزانة. ولكن سأبيع الـ13 طائرة الفاخرة -يشير إلى طائرات أردوغان التي يستعملها- وسأنهي أن يحصل الشخص على رواتب من 3 أماكن، و5 أماكن، و11 مكانًا. سأنهي الظلم وسأحقق العدالة».

ووجه في إطار ذلك دعوة لمن يصوتون لحزب العدالة والتنمية، وقال: «أناشد إخوتنا الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية في الماضي، هل تريد العدالة، هل تريد السلام؟ نحن كحزب الشعب الجمهوري موجودون. نحن نريد العيش بسلام معًا، إذا كنتم تبحثون عن السلام والطمأنينة، فالعنوان هو حزب الشعب الجمهوري».

يُذكر أنه انتقد كمال كليتشدار أوغلو، تدابير الادخار في نفقات المؤسسات والمنظمات العامة، التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا، واستثنى منها البرلمان والرئاسة.