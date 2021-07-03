تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية يفضح تركيا.. ويكشف جرائم أردوغان

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريرًا باسم «الاتجار بالبشر عام 2021» أفادت فيه بإدراج تركيا في قائمة الدول المتورطة في استخدام الجنود الأطفال.



وقالت الوزارة في التقرير إن تركيا تقدم دعمًا ملموسًا لـ«فرقة السلطات مراد» في سوريا، وهي فصيل للمعارضة المسلحة تؤيده أنقرة منذ زمن طويل وتقول الخارجية الأمريكية إنه جند واستخدم أطفالًا كمقاتلين.

وهذه المرة هي الأولى التي تدرج فيها الولايات المتحدة دولة حليفة في إطار الناتو على هذه القائمة، الأمر الذي من شأنه أن يعمق التوتر القائمة بين الطرفين.

وقال مسؤول أمريكي بارز في الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي إن تركيا لها صلة كذلك بعمليات تجنيد أطفال في ليبيا، وأضاف في هذا السياق أن الولايات المتحدة تأمل في العمل مع الطرف التركي على حل هذه القضية.

وصرح المتحدث: «أما تركيا... هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها إدراج عضو في الناتو على قائمة قانون منع استخدام الأطفال الجنود».

وأضاف المسؤول: «لدى تركيا، باعتبارها زعيمة إقليمية محترمة وعضوًا في الناتو إمكانية للتعامل مع هذه القضية، أي تجنيد واستخدام أطفال جنودًا في سوريا وليبيا».

ومنذ عام 2016 أطلقت القوات التركية 3 عمليات عسكرية شمال سوريا شملت أراضي في محافظات حلب والرقة والحسكة ضد تنظيمي «داعش» و«وحدات حماية الشعب» الكردية، وكذلك واحدة أطلق عليها اسم «درع الربيع» في إدلب ضد الجيش السوري في 27 فبراير 2020.

واستغلت تركيا في هذه العمليات جماعات من المسلحين السوريين اتهمتها بعض المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بشن هجمات عشوائية على المدنيين وتنفيذ عمليات النهب والاختطاف.