سلالة دلتا وصلت إلى لبنان وتحذير من انفجار الوضع الوبائي

02 يوليو , 2021

على وقع الأزمات المتلاحقة التي يعيشها لبنان، كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عن وصول المتحور دلتا إلى لبنان عن طريق وافدين من من أربع بلدان هي أثيوبيا، الرياض، الإمارات، بغداد؛ وأكّد أنّ جهود الوزارة ما زالت منكبّة لتخفيض الإصابات واحتوائها.

وناشد الجميع المشاركة في المسؤولية للحفاظ على الإنجازات التي حققها البلد على صعيد مكافحة كورونا، وقال إنّ لبنان لم يعد يحتمل، وأنّ اللقاح والإجراءات الوقائية واجب على الجميع.

وكشف الوزير أنّ عدد الإصابات المكتشفة لغاية اليوم هي تسعة، ولم يكشف ما اذا كانت قد دخلت المستشفى، ولا مدى خطورة إصابتها.

وكانت انتقادات قد وجهت للحكومة اللبنانية، بسبب سياسة البلد المفتوح، وعدم التدقيق في الحالات الوافدة من الخارج، مع قيام الحكومة بتشجيع المغتربين على زيارة لبنان، لدعم السياحة والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد، ما ساهم في وصول حالات كورونا إيجابية إلى لبنان.

يذكر أنّ مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي، د. فراس أبيض، كان قد أعلن صباح اليوم، أنّ عدد الحالات الوافدة إلى طوارىء المستشفى يشهد زيادة بعد انخفاض الأسبوعين الماضيين، وحذّر من انفجار الوضع الوبائي مجدداً إذا ما استمرّ مشهد الاستهتار على المطار، وعدم التزام اللبنانيين بالإجراءات الوقائيّة.